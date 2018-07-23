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Под Киевом автобус с детьми вылетел в кювет

Комментариев: 1
Водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
ДТП обошлось без жертв
ДТП обошлось без жертв
facebook.com/nascja.mashchava

Возле села Осиповка Киевской области утром в понедельник, 23 июля, произошла авария с пассажирским автобусом.

Об этом в Facebook сообщила одна из пассажиров автобуса.

“Съезд в кювет утром бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines“, - написала она.

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В комментариях к посту женщина также сообщила, что автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.

“Мы через встречную в кювет проскочили“, - написала женщина и добавила, что в автобусе группа детей ехали на соревнования. 

Фото: facebook.com/nascja.mashchava

Также, по ее словам, причиной ДТП стало то, что водитель уснул за рулем.

ДТП. Автобус съехал в кювет
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Напомним, на прошлой неделе в Украине произошло несколько резонансных ДТП. В частности, 20 июля масштабная авария случилась на 127 километре трассы Киев - Чоп. Маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, в результате чего 10 человек погибли, 10 получили травмы.

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Теги: ДТП, дети, Киевская область, авария, водитель, автобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alex    23.07.2018, 13:05
Оценка:  0
Alex
вопрос к омеляну, эколайны тоже с первого января на металлолом как и спринтера, все заменим эталонами? или все же дело в водителях?
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