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В крови львовского таксиста обнаружили превышение нормы алкоголя в 16 раз

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В присутствии двух свидетелей водитель прошел проверку на приборе Drager. Результат – 3,26 промилле.
Показатели прибора Drager
Показатели прибора Drager
facebook.com/lvivpolice

Во Львове во время патрулирования на улице Шота Руставели полицейские обнаружили автомобиль такси Opel Astra на иностранной регистрации, который был припаркован с нарушением правил дорожного движения. 

Как выяснилось, за рулем такси находился нетрезвый водитель.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Водителю предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, на что мужчина согласился. В присутствии двух свидетелей водитель прошел проверку на приборе Drager. Результат - 3,26 промилле, что более чем в 16 раз превышает допустимую норму.

На мужчину составили протокол по ст. 130 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее, в феврале, львовские патрульные задержали еще одного алкогольного рекордсмена. Оформляя ДТП, патрульные обнаружили у нетрезвого водителя 4,94 промилле алкоголя в крови.

За время существования новой полиции еще никогда не фиксировали такой уровень опьянения.

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Теги: алкоголь, Львов, полиция, водитель, такси, таксист
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