В воинской части под Львовом практикуют издевательства над солдатами - СМИ

Один из солдат заявил, что его вывозили в лес и заставляли копать яму двухметровую яму.

Солдат воинской части А2943 во Львовской области Вячеслав Явный, которому во время учебных занятий старшина отбил селезенку, заявил, что над ним систематически издевалось начальство.

“Меня вывозили в лес и заставляли копать яму два на два метра“, - рассказал Явный, передает Обозреватель.

На данный момент солдат находится в больнице, ему провели операцию по удалению селезенки. Он уже переведен из реанимации в обычную палату, однако его состояние еще плохое.

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По словам других военных, которые пообщались с журналистами на условиях анонимности, командование части пыталось замять эту историю, но военнослужащие написали рапорты, заявления в полицию, службу ВСП, а также в военную прокуратуру.

Они утверждают, что кроме издевательств, военное руководство вымогало и взятки. Якобы одного солдата посадили на гауптвахту и запугали родителей, что и вовсе посадят в тюрьму.

“Родители были вынуждены перечислить из РФ 800 евро“, - сообщил военный, добавив, что за любую ошибку с них требовали деньги.

“Боец проштрафился, опоздал на службу, пришел с перегаром - нужно платить или будут неприятности. Могли вымогать по 3-4 тысячи гривен в месяц“, - рассказали военные.

Сам Вячеслав Явный также сообщил, что у него за поездку в Киев к жене вымогали деньги. “Жена заболела, и мне нужно было к ней съездить. Сказали - плати, тогда отпустим“, - говорит Явный.

Напомним, 3 июля в Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы бронетехники погиб старший сержант.