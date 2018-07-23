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"Диабет на тарелке": Супрун рассказала, как уменьшить количество сахара в рационе

Комментариев: 1
И.о Министра Здравоохранения рассказала, как избежать диабета, вызванного перееданием сладкого.
Десерты лучше готовить самостоятельно
Десерты лучше готовить самостоятельно
depositphotos.com

Исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратила внимание на проблему переизбытка сахара в рационе. Чиновница рассказала, как уберечь себя от вредного влияния “белой смерти“, уменьшить потребление сладкого, но вредного продукта и начать питаться более здорово. Свои соображения на этот счет чиновница выложила в Facebook.

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Глава Минздрава отметила, что мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном тех, которые содержат углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья составляют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладких газированных напитков, ароматизированных йогуртов и большинства десертов - пирожных, тортов и печенья, считает Супрун

Чтобы избежать диабета, появляющегося от переизбытка сладкого, Супрун советует: 

 Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные приложения, такие как сухофрукты или орехи.

Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничение на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

Сразу четко определяйте порцию

Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом. 

Напомним, ранее Супрун развенчала мифы об артериальной гипертензии.

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Теги: Супрун, сладкое, советы, диабет, сахар, продукты, здоровье, Минздрав
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Комментариев (1)
Kahin    23.07.2018, 14:41
Оценка:  0
Kahin
Смотришь на эту Супрун и сразу решаешь что нельзя следовать её советам.
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