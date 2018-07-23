"Диабет на тарелке": Супрун рассказала, как уменьшить количество сахара в рационе

И.о Министра Здравоохранения рассказала, как избежать диабета, вызванного перееданием сладкого.

Исполняющая обязанности Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обратила внимание на проблему переизбытка сахара в рационе. Чиновница рассказала, как уберечь себя от вредного влияния “белой смерти“, уменьшить потребление сладкого, но вредного продукта и начать питаться более здорово. Свои соображения на этот счет чиновница выложила в Facebook.

Читай также: Супрун посоветовала лечить больное горло мороженым

Глава Минздрава отметила, что мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном тех, которые содержат углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты. В их составе он в основном существует в форме фруктозы и лактозы. Для организма они важны, ведь наше тело превращает эти продукты медленно, а сахар в них обеспечивает устойчивой энергией наши клетки.

Большую опасность для здоровья составляют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют к продуктам, чтобы сделать их вкуснее. Например, сладких газированных напитков, ароматизированных йогуртов и большинства десертов - пирожных, тортов и печенья, считает Супрун

Чтобы избежать диабета, появляющегося от переизбытка сладкого, Супрун советует:

Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавленными сахарами и другими примесями, поэтому по возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные приложения, такие как сухофрукты или орехи.

Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничение на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или же в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

Сразу четко определяйте порцию

Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать более полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом.

Напомним, ранее Супрун развенчала мифы об артериальной гипертензии.