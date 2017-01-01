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В Днепре на мусорнике нашли сотни коробок чая

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Весть о находке быстро распространилась по району. Чай разбирали ящиками, не обращали внимания ни на дождь, ни на срок годности.
Женщина собирает чай на мусорке
Женщина собирает чай на мусорке
Скриншот

В Днепре возле мусорника одного из домов нашли сотни коробок чая.

Об этом сообщает ТСН в понедельник, 23 июля.

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Весть о находке быстро распространилась районом. Чай разбирали ящиками, не обращали внимания ни на дождь, ни на срок годности, а он закончился еще в двухтысячном году, – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, что кто и для чего хранил чай в течение 18 лет. Но товар теперь стал хлопотами коммунальщиков. Чтобы убрать остатки чая, вызвали трактор.

Как сообщалось 11 июня, в Грузии на мусорной свалке вылупились тысячи цыплят. На местной птицефабрике посчитали яйца испорченными и выбросили на свалку.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Чай, видео, мусор, Днепр, свалка
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