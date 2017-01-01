В Крыму в пещере нашли останки мамонтов и мастодонтов
Строительство трассы над этим местом уникальной археологической находки приостановлено.
В Крыму в ходе строительства трассы Таврида в одной из пещер нашли останки десятков доисторических животных.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
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“Мамонт, мамонтёнок, мастодонт, винторогий баран, гигантский олень, носороги, гиены. В одной из крымских пещер нашли останки десятков доисторических животных. Строительство трассы “Таврида“ над этим местом приостановлено“, - говорится в сообщении.
Мамонт, мамонтёнок, мастодонт, винторогий баран, гигантский олень, носороги, гиены. В одной из крымских пещер нашли останки десятков доисторических животных. Строительство трассы «Таврида» над этим местом приостановлено.— Крым. Реалии (@krymrealii) 23 июля 2018 г.
Видео Reuters pic.twitter.com/einxQ0s8eV
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