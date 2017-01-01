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В Крыму в пещере нашли останки мамонтов и мастодонтов

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Строительство трассы над этим местом уникальной археологической находки приостановлено.
На месте находки ранее уже успели побывать "черные" археологи
На месте находки ранее уже успели побывать "черные" археологи
скриншот из видео

В Крыму в ходе строительства трассы Таврида в одной из пещер нашли останки десятков доисторических животных.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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“Мамонт, мамонтёнок, мастодонт, винторогий баран, гигантский олень, носороги, гиены. В одной из крымских пещер нашли останки десятков доисторических животных. Строительство трассы “Таврида“ над этим местом приостановлено“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 

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Теги: Крым, археологи
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