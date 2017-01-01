На Закарпатье полицейские избили двух парней

Прокуратура начала расследование инцидента с избиением местных жителей.

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников патрульной полиции, которые избили двух местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

Установлено, что 20 июля около 4:00 утра возле стационарного поста Нижние ворота к двум местным жителям подъехал автомобиль патрульных, после чего полицейские нанесли им телесные повреждения.

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“Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток“, - говорится в сообщении.

Санкция инкриминируемой патрульным полицейским статьи (ч. 2 ст. 365 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В сети обнародовали две видеозаписи, в которых потерпевшие рассказывают о произошедшем.

По словам одного из них, жителя села Нижние Ворота, около 4:00 утра он возвращался домой вместе со своим товарищем. Недалеко от поста к ним подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди в полицейской форме и, как утверждает мужчина, бес причины нанесли им телесные повреждения.

Один потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал скорую помощ.

Как рассказал второй потерпевший, его посадили в автомобиль и увезли в Сваляву. И уже в лесу нанесли ему телесные повреждения.

Отметим, что пресс-служба полиции не уточняет обстоятельства инцидента.

Стоит отметить, что после инцидента депутат Виктор Повидайчик написал на своей странице в Facebook, что местные жители были возмущены инцидентом и в знак протеста перекрывали трассу Киев - Чоп.

Как сообщалось 9 июля, харьковские полицейские жестоко избили мужчину на вокзале.