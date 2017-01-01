Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП под Житомиром: владельца автобуса взяли под домашний арест

Комментариев: 0
На суде обвиняемый заявил, что тормоза у автобуса были исправны.
Владельца автобуса арестовали на 60 суток
Владельца автобуса арестовали на 60 суток
zhitomir-online.com

Королевский районный суд Житомира отправил владельца автобуса, который попал в кровавое ДТП с фурой, под домашний арест на 60 суток.

Читай также: В Украине два дня усиленно проверяли перевозчиков

Суд удовлетворил ходатайство защиты, прокуратура же настаивала на полноценном аресте обвиняемого, передает Громадське.

Владелец автобуса на суде заявил, что информация о неисправных тормозах маршрутки не соответствует действительности.

Напомним, владелец разбившегося автобуса был задержан 21 июля. В то же время, в житомирской полиции назвали личности всех погибших в ДТП.

До этого, 20 июля, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.

Поделись:
Теги: Житомир, суд, ДТП, автобус, владелец, арест
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь