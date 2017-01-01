ДТП под Житомиром: владельца автобуса взяли под домашний арест
Королевский районный суд Житомира отправил владельца автобуса, который попал в кровавое ДТП с фурой, под домашний арест на 60 суток.
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Суд удовлетворил ходатайство защиты, прокуратура же настаивала на полноценном аресте обвиняемого, передает Громадське.
Владелец автобуса на суде заявил, что информация о неисправных тормозах маршрутки не соответствует действительности.
Напомним, владелец разбившегося автобуса был задержан 21 июля. В то же время, в житомирской полиции назвали личности всех погибших в ДТП.
До этого, 20 июля, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.