ДТП под Житомиром: владельца автобуса взяли под домашний арест

На суде обвиняемый заявил, что тормоза у автобуса были исправны.

Королевский районный суд Житомира отправил владельца автобуса, который попал в кровавое ДТП с фурой, под домашний арест на 60 суток.

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Суд удовлетворил ходатайство защиты, прокуратура же настаивала на полноценном аресте обвиняемого, передает Громадське.

Владелец автобуса на суде заявил, что информация о неисправных тормозах маршрутки не соответствует действительности.

Напомним, владелец разбившегося автобуса был задержан 21 июля. В то же время, в житомирской полиции назвали личности всех погибших в ДТП.

До этого, 20 июля, спикер областного управления ГУНП Алла Ващенко заявила, что в полиции не исключают человеческий фактор, а именно - несоблюдение правил безопасности либо скоростного режима.