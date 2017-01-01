В Одессе вандалы украли гипсовую статую кошки-геймера

Скульптура располагалась на скамейке в центре Одессы.

Еще одну фигуру, установленную в рамках проекта Одесские коты, украли неизвестные.

Об этом сообщает местное издание Думская.

"На этот раз была похищена композиция Пушинка в переулке Маяковского — гипсовая кошка, которая сидела на скамейке и лапкой игравшая с рыбками, нарисованными на планшете", - говорится в сообщении.

Пока цели вандалов неизвестны, возможно, это просто хулиганство dumskaya.net

Кража произошла в 4 часа утра 22 июля, рассказал Сергей Рудюк, учредитель компании, установившей статую.

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"Я прошу СМИ написать об этом событии, чтобы как можно больше людей узнали, что памятник из гипса, покрыт пластиком и краской, что он не бронзовый и ничего не стоит! Пишите в заголовках: В Одессе воруют гипсовые памятники, которые ничего не стоят! В свою очередь коллектив Скай обязуется вернуть скульптуру на свое место за свой счет и сделать конструкцию еще надежней", — отметил Рудюк.

Кошка ловила на планшете рыбок dumskaya.net

В центре Одессы неизвестный похитил гипсовую статую кошк... 0:00 / 09:46

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