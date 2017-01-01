Убийство Ноздровской: Россошанскому изменили подозрение

Согласно новому подозрению, Россошанскому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Россошанский находится под арестом с января УНИАН

Прокуратура изменила подозрение Юрию Россошанскому, которого обвиняют в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ранее ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Теперь подозрение изменено на часть вторую п. 4 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также, следствие получило выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что стало основанием для изменения ранее сообщенного подозрения.

“На основании ст. 290 УПК Украины сторонам открытые материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу“, - говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве Юрию Россошанскому до 24 августа.

Ранее, в мае, суд продлил арест Дмитрию Россошанскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра убитой Ирины Ноздровской.