Пограничники на КПВВ поймали "генерала-атамана" ДНР

"Атаман" пытался подкупить пограничников взяткой в 1 тысячу гривен, однако получил решительный отказ.

Мужчина является членом "Казачества" с 2003 года dpsu.gov.ua

Пограничники из состава ООС на КПВВ Марьинка задержали “генерал-атамана“ боевиков ДНР.

Военнослужащие Краматорского отряда и сотрудники ГФС проверяли автомобиль Toyota Corolla обнаружили у одного из мужчин документы, выданные на временно оккупированной территории, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Документы с символикой ДНР были оформлены на жителя оккупированного Донецка: служебное удостоверение “Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР Казачество ДНР“, знак качества “Народный контролер общественного движения Донецкая республика“ и членский билет “Общественного движения Донецкая республика“.

При проверке пограничники выяснили, что задержанный является членом организации “Казачества“ с 2003 года и имеет чин так называемого “генерал-атамана“.

Отмечается, что “атаман“ пытался подкупить пограничников взяткой в 1 тысячу гривен, однако получил решительный отказ.

Задержанного передали полиции dpsu.gov.ua

На данный момент выясняется с какой целью “казак“ пытался пересечь КПВВ и какую роль играл в организациях ДНР.

Напомним, 21 июля в СБУ заявили о задержании диверсанта из Донецка, который пытался взорвать из гранатомета грузовой поезд с топливом в Харькове.

Ранее, 12 июля, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.