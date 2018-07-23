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Пограничники на КПВВ поймали "генерала-атамана" ДНР

Комментариев: 5
"Атаман" пытался подкупить пограничников взяткой в 1 тысячу гривен, однако получил решительный отказ.
Мужчина является членом "Казачества" с 2003 года
Мужчина является членом "Казачества" с 2003 года
dpsu.gov.ua

Пограничники из состава ООС на КПВВ Марьинка задержали “генерал-атамана“ боевиков ДНР.

Военнослужащие Краматорского отряда и сотрудники ГФС проверяли автомобиль Toyota Corolla обнаружили у одного из мужчин документы, выданные на временно оккупированной территории, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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Документы с символикой ДНР были оформлены на жителя оккупированного Донецка: служебное удостоверение “Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР Казачество ДНР“, знак качества “Народный контролер общественного движения Донецкая республика“ и членский билет “Общественного движения Донецкая республика“.

При проверке пограничники выяснили, что задержанный является членом организации “Казачества“ с 2003 года и имеет чин так называемого “генерал-атамана“.

Отмечается, что “атаман“ пытался подкупить пограничников взяткой в 1 тысячу гривен, однако получил решительный отказ.

Задержанного передали полиции
Задержанного передали полиции
dpsu.gov.ua

На данный момент выясняется с какой целью “казак“ пытался пересечь КПВВ и какую роль играл в организациях ДНР.

Напомним, 21 июля в СБУ заявили о задержании диверсанта из Донецка, который пытался взорвать из гранатомета грузовой поезд с топливом в Харькове.

Ранее, 12 июля, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.

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Теги: Донбасс, пограничники, КПВВ Марьинка, боевик, ДНР, взятка
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Комментариев (6)
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Woodbrother    23.07.2018, 16:00
Оценка:  +3
Woodbrother
Обменяйте этого генералисимуса на Сенцова и Кольченко.. Только в начале подвегните эту тушку пыткам.
Серотонин    23.07.2018, 16:16
Оценка:  -1
Серотонин
смеешся? знаешь почему реально так плохо обмен идет... потоу что на строне окупантов воюет восновном руский биомусор от которого кремль рад избавится...
Woodbrother    23.07.2018, 16:26
Оценка:  +1
Woodbrother
Зря вы бурятов биомусором назвали. Оин вам не простят.
Серотонин    23.07.2018, 16:29
Оценка:  +1
Серотонин
плохо будут в земле разлогатся?)))) костями мешать корням рости?))))
Shurat44    23.07.2018, 15:59
Оценка:  -5
Shurat44
Заказная статья, никому ниче он не давал, а вот документы липа, это наш украинский разведчик из стана врага возвращается, а его взяли бдительные ребята.
Kostos    23.07.2018, 16:06
Оценка:  0
Kostos
"Разветчик" здесь только ты, воЕн
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