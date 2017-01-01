Врезалась фура в такси: заммэра Днепра попала в ДТП

Не таксист, не Яника Мерило в ДТП не пострадали.

Исполняющая обязанности заместителя городского головы Днепра Яника Мерило попала в ДТП.

“Первое мое в жизни ДТП (я сегодня не за рулем, была в такси). Огромная фура врезалась, когда стояли на развороте. Багажника больше нет. Все живы и здоровы“, - написала Мерило в Facebook.

Такси в ДТП получило незначительные повреждения facebook.com/jaanika.merilo

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В комментариях к посту один из пользователей опубликовал фото с места ДТП, подписав, что “грузовика чуток завтыкал“, а багажник на месте и даже заднее стекло целое.

Ранее, 6 июля, народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько попал в серьезное ДТП в Кропивницкой области.

Депутат“ встретил свой второй День рождения“ и отметил важность “ремней безопасности и аварийных подушек“.