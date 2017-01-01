В Одессе сотрудники портов требовали отставки руководства АМПУ

Акцию провели на Потемкинской лестнице.

Больше двух сотен работников Одесского, Измаильского и Черноморского портов собрались сегодня на Потемкинской лестнице, чтобы потребовать от Министерства инфраструктуры Украины отставки руководителей АМПУ.

Об этом сообщает Думская.

“В основном протестовали сотрудники служб безопасности. Они выступают против действий АМПУ, которая намерена расформировать ведомственную охрану ОМПУ (а также Черноморского и Измаильского портов) и заказать услуги по обеспечению безопасности частной фирме“, - говорится в сообщении.

Сотрудники портов вышли с лозунгами: Руководство АМПУ к ответу, Нет массовым сокращениям, Нет частным охранным структурам на госпредприятиях, Вецкаганса в отставку и другими.

Следующую акцию решено провести в Киеве, у Министерства инфраструктуры.

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Отметим, что Администрация морпортов до сих пор не смогла провести тендер по выбору частной организации, которая должна заняться охраной трех гаваней (цена вопроса — 103,5 млн грн). На повторный конкурс, объявленный в феврале этого года, было подано четыре заявки. Три из них отклонили, после чего тендер был признан несостоявшимся. Однако от планов передать охранные функции сторонней структуре АМПУ не отказалось.

Как сообщалось 23 апреля, в Одессе будут судить 7 фигурантов дела о хищениях в АМПУ.