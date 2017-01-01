Во Львовской области Volkswagen сбил семилетнюю девочку

Наезд был совершен вне пешеходного перехода. Ребенок находится в реанимации.

Во Львовской области, в городе Стрый водитель автомобиля Фольксваген Транспортер сбил семилетнюю девочку. Об этом сообщает издание Гал-инфо.

Как отмечается, инцидент произошел в воскресенье, 22 июля, около 17:45. Девочка 2011 года рождения переходила дорогу не по пешеходному переходу, “немец“ не успел затормозить.

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Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ. Диагноз - ушиб головного мозга, вдавленный перелом теменной кости, перелом основания черепа.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Издание также отмечает, что за эти сутки во Львовской области произошло 40 ДТП.

Напомним, виновного в кровавом ДТП под Житомиром владельца автобуса взяли под домашний арест.