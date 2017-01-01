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Кузьмин подал заявление в НАБУ о "подкупе" Вселенского патриарха - СМИ

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Кузьмин подал заявление в НАБУ о "подкупе" Вселенского патриарха - СМИ

В НАБУ было направлено заявление о якобы хищении 15 миллионов долларов госсредств, выделенных на  издание Томоса об автокефалии УПЦ.

Об этом сообщили Аргументы и Факты со ссылкой на пост экс-заместителя Секретаря СНБО Украины Рената Кузьмин в Facebook.

“Как-то уж очень тихо прошла в Украине сенсационная новость об отказе Вселенского патриарха Варфоломея направить в Киев официальную делегацию для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси… По информации некоторых СМИ, причиной бойкота является то, что из собранных по команде Порошенко 25 млн $, за издание Томоса об автокефалии УПЦ, до Патриарха довезли лишь 10“ - заявил Кузьмин.

Официальных комментариев от НАБУ пока нет.

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