В Донецкой области арестовали педофила

В Мариуполе арестовали педофила, растлевавшего двух несовершеннолетних детей.

В Мариуполе арестовали 47-летнего мужчину, который полгода растлевал двух несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

К правоохранителям с просьбой проверить факт развращения несовершеннолетних обратилась администрация одного из учебных заведений, в котором учатся пострадавшие.

Во время сбора доказательной базы установлено, что 47-летний местный житель в течение 6 месяцев совершал противоправные действия в отношении 2 несовершеннолетних детей. Ждать вердикт суда ему придется в следственном изоляторе. Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Был проведен ряд превентивных и розыскных мероприятий сотрудниками ювенальной превенции совместно с сыщиками Центрального отдела полиции, во время которых информация подтвердилась.

Установлено, что к изнасилованиям причастен 47-летний педофил, который уже был неоднократно судим за имущественные уголовные правонарушения.

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Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.156 “Развращение несовершеннолетних“ Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией о фактах совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних не медлить, а сразу звонить на линию 102.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция поймала педофила, снимавшего порно с восьмимесячной дочкой.