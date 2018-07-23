Неизвестные обокрали автомобиль депутата Рады Веселовой

Ограбление произошло на междугородней дороге, когда авто остановилось для замены пробитого колеса.

Сама Веселова пока не может подтвердить информацию УНИАН

В Полтавской области ночью 22 июля неизвестные обокрали автомобиль депутата Верховной Рады Натальи Веселовой на междугородней трассе.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сотрудника полиции.

Автомобиль остановился для замены колеса. Пока водитель ставил запаску, кто-то пролез в машину и украл сумку депутата с деньгами, банковскими карточками и личными документами.

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Источник также сообщил, что неизвестные могли специально положить на дорогу предмет, от наезда на который пробилось колесо и потребовалась его замена.

Одна из помощниц депутата в комментарии LB.ua сообщила, что депутат сейчас находится на пути в США, поэтому получить подтверждение этой информации от самой Веселовой пока не удалось.

Напомним, 22 июня в Киеве у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса украли кошелек с деньгами.

Ранее, 20 июня в Житомирской области неизвестные обокрали квартиру мэра города Новоград-Волынского Виктора Весельского.