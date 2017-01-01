Глава Гослесагентства Владимир Бондар не вышел на работу

И.о. главы Государственного агентства по управлению лесными ресурсами – Владимир Бондар сегодня не вышел на работу, взяв больничный. Как сообщает источник близкий к руководству госоператора леса, на самом деле – в высших рядах управления Гослесагентства ожидаются обыски со стороны сразу нескольких силовых структур. Причина – недавно опубликованное британской организацией Earthsight расследование незаконной рубки и контрабанды леса в ЕС и последующие обращения Премьер-министра к Генпрокуратуре и НАБУ с просьбой взять вопрос леса под особый контроль.



Напомним, что в начале июля британская природоохранительная организация Earthsight опубликовала расследование о системной коррупции в Государственном агентстве по управлению лесными ресурсами, обвинив его руководство в том, что безосновательные санитарные рубки составляют 38-44% от общего производства леса. В отчете также указывается, что высшее руководство Гослесагентства коррумпировано крупнейшими деревообрабатывающими компаниями ЕС (Egger, Prolisok, Kronospan, Swiss-Krono и тд.). Как отмечают британцы, в Украине выстроена система из 12 тыс. нелегальных деревообрабатывающих предприятий, поставку древесины на которые должно обеспечивать Гослесагентство, путем вмешательства в процессы проведения лесных аукционов.



Наряду с этим, известный экономист и координатор ГО “Нова Країна” – Павел Себастьянович заявил, что функционирование текущих схем по неоправданной санитарной рубке и контрабанде леса находится в зоне влияния Генеральной прокураторы и обвинил и.о. главы Гослесагентсва - Владимира Бондаря в коррупционных связях с прокуратурой.