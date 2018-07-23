Первая жертва борьбы с контрабандой: руководитель Гослесагентства ушел на больничный

Причиной могла стать как болезнь Владимира Бондаря, так и активизировавшаяся кампания по противодействию нелегальному экспорту леса-кругляка.

Исполняющий обязанности главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь ушел на больничный.

Об этом сообщает iAgro со ссыллкой на представителя экспертного сообщества, который сотрудничает с Гослесагентством по ряду программ. “Мы выяснили это случайно, когда пытались назначить встречу“, – сказал он. Он предположил, что это может быть связано не с реальным ухудшением здоровья руководителя, а является “политической реакцией“ на широко развернутую правительством кампанию по борьбе с контрабандой леса, которая включает в том числе и проверку лесхозов Госаудитслужбой.

В приемной Владимира Бондаря iAgro подтвердили, что с 23 июля он находится на больничном. Как долго руководитель ведомства будет отсутствовать на рабочем месте – неизвестно.