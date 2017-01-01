Под Чернобылем задержали семерых сталкеров

Задержанным грозит административный штраф.

В зоне отчуждения под Чернобылем задержали семь человек-сталкеров, незаконно проникших на радиоактивную территорию. Об этом сообщили Национальная полиция Киевской области и пресс-центр Госпогранслужбы, которая задержала сталкеров.

Посещение Зоны отчуждения стало опасным трендом kv.npu.gov.ua

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“Так, за минувшие выходные задержали 2 группы сталкеров — трёх киевлян 24, 25 и 25 лет вблизи Села Рассоха и двух 20-летних молодых людей из Киева и Сум у КПП Дитятки“, - говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сталкерам грозит административный штраф kv.npu.gov.ua

Между тем, как отмечают в ГПСУ, задержанные молодые люди являются жителями городов Киева и Кропивницкого (бывший город Кировоград).

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в отношении всех составлены административные протоколы. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

При задержании полиция работала совместно с Госпогранслужбой kv.npu.gov.ua

Экстремалам грозит наказание — штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечательно, что с начала 2018 года пограничники совместно с представителями полиции поймали 38 “экстремалов”. Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который насобирал в Чернобыльской зоне 12 килограммов радиоактивной черники.