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Под Чернобылем задержали семерых сталкеров

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Задержанным грозит административный штраф.
Полиция задержала молодых людей неподалеку от Чернобыля
Полиция задержала молодых людей неподалеку от Чернобыля
kv.npu.gov.ua

В зоне отчуждения под Чернобылем задержали семь человек-сталкеров, незаконно проникших на радиоактивную территорию. Об этом сообщили Национальная полиция Киевской области и пресс-центр Госпогранслужбы, которая задержала сталкеров. 

 

Посещение Зоны отчуждения стало опасным трендом
Посещение Зоны отчуждения стало опасным трендом
kv.npu.gov.ua

 

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“Так, за минувшие выходные задержали 2 группы сталкеров — трёх киевлян 24, 25 и 25 лет вблизи Села Рассоха и двух 20-летних молодых людей из Киева и Сум у КПП Дитятки“, - говорится в сообщении полиции Киевской области.

 

Сталкерам грозит административный штраф
Сталкерам грозит административный штраф
kv.npu.gov.ua

 

Между тем, как отмечают в ГПСУ, задержанные молодые люди являются жителями городов Киева и Кропивницкого (бывший город Кировоград).

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в отношении всех составлены административные протоколы. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

 

При задержании полиция работала совместно с Госпогранслужбой
При задержании полиция работала совместно с Госпогранслужбой
kv.npu.gov.ua

 

Экстремалам грозит наказание — штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечательно, что с начала 2018 года пограничники совместно с представителями полиции поймали 38 “экстремалов”. Среди задержанных были не только наши соотечественники, но и граждане России, Литвы и Азербайджана.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, который насобирал в Чернобыльской зоне 12 килограммов радиоактивной черники.

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Теги: Чернобыль, ЧАЭС, сталкеры, полиция, Госпогранслужба
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