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Во Львовской области фура столкнулась с автобусом

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Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
Во Львовской области фура врезалась в автобус
Во Львовской области фура врезалась в автобус
фото из соцсетей

Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, произошло ДТП. Столкнулись фура и автобус. Об этом сообщает в Facebook активист Игорь Зинкевич. 

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По словам Зинкевича, столкновение произошло в 16:20. Вероятнее всего, что автобус принадлежит компании ЛЕОНИ, которая работает в городе Стрый Львовской области. Активист предположил, что этим автобусом перевозили работников предприятия. 

Как отмечает активист, к счастью, в результате ДТП, пострадавших и жертв нет. 

Напомним, ранее сообщалось об аварии с участием фуры, в которое попала заместитель мэра города Днепр. Грузовик врезался в такси. 

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