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В аэропорту Харькова у иностранца изъяли килограммовый слиток серебра

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Для прохождения таможенного контроля гражданин Ливана выбрал упрощенную систему "зеленый коридор".
Изъятый слиток серебра
Изъятый слиток серебра
ГФС в Харьковской области / Facebook

Гражданин Ливана пытался ввезти килограммовый слиток серебра, спрятав его в своем чемодане. Инцидент произошел на таможенном посту Харьков-аэропорт, сообщает региональное управление ГФС в понедельник, 23 июля.

"Для прохождения таможенного контроля ливанец выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. В ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины был обнаружен металлический слиток серебристого цвета с маркировкой METALOR 1 Kilo Silver 999.0 Switzerland K101407", – говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статьям 471, 472 Таможенного кодекса Украины. Кроме этого, пассажир нарушил требования ч.4 (перемещение банковских металлов) постановления правления НБУ №148 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины".

Ранее украинские пограничники в пункте пропуска Тимково изъяли 1,2 кг золота, которое пытались ввезти из Молдовы в банке из-под кофе.

А в Ильичевском морском рыбном порту пограничники и таможенники предотвратили незаконный вывоз 20 кг янтаря. Гражданин Турции спрятал контрабанду среди личных вещей в чемодане и ящиках для инструментов.

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Теги: Харьков, контрабанда, Таможня, серебро, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    23.07.2018, 18:55
Оценка:  +1
Колишній-східняк
20,75 х 1000 = 20750 грн. Не так вже і багато. А скільки зраз можна вивозити без декларування?
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