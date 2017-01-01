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В Днепре грузовик протаранил такси с заместителем мэра

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Заммэра Днепра Яника Мерило сообщила в соцсети об аварии, в результате которой она чудом осталась жива.
Яника Мерило попала в ДТП
Яника Мерило попала в ДТП
Корреспондент.net

В Днепре в понедельник, 23 июля, около 13:00 на Набережной Заводской грузовик Renault протаранил автомобиль такси Volkswagen, в котором находилась заместитель городского головы Яника Мерило. Водители авто не пострадали, однако с места инцидента скрылся пассажир такси, передает Информатор.

По данным издания, и грузовик, и Volkswagen возвращали с Набережной Заводской в сторону Кайдацкого моста. Водитель такси остановился впереди, чтобы пропустить автомобили, когда сзади его ударил грузовик Renault. От удара легковушка проехала еще несколько метров вперед, прежде, чем окончательно остановилась.

Как рассказали патрульные, происшествие обошлось без травмированных и пострадавших. О том, что в Volkswagen был пассажир - не говорилось.

 

 

Однако через 15 - 20 минут после инцидента на странице в Facebook и. о. заместителя мэра Яника Мерило был опубликован пост о похожем ДТП, в результате которого она чудом осталась жива.

Однако очевидцы ДТП говорят, что его масштабы не такие большие, как описала их в соцсети Мерило.

Ранее сообщалось, что в Киеве грузовик въехал в кафе, водитель сбежал, а под Киевом автобус с детьми вылетел в кювет.

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Теги: ДТП, фото, Днепр, авария, грузовик, такси, Яника Мерило
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Источник: korrespondent.net

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