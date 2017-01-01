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Под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин

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Нападавшим оказался 25-летний молодой человек.
Под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин
Под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин
depositphotos.com

В поселке Коцюбинское, неподалеку от Киева,  полиция задержала ранее судимого мужчину, который нападал на женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

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Как отмечается, в полицию поступили заявления о фактах нападения от жительниц Приирпенья, пострадавшие подробно описали приметы нападавшего. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области

“В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. От 2016 преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться“, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и пытался убить женщину. 

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Теги: Киевская область, маньяк, нападение, задержание
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