Под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин
В поселке Коцюбинское, неподалеку от Киева, полиция задержала ранее судимого мужчину, который нападал на женщин.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.
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Как отмечается, в полицию поступили заявления о фактах нападения от жительниц Приирпенья, пострадавшие подробно описали приметы нападавшего. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области
“В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. От 2016 преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться“, - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и пытался убить женщину.