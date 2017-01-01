Нападавшим оказался 25-летний молодой человек.

Под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин depositphotos.com

В поселке Коцюбинское, неподалеку от Киева, полиция задержала ранее судимого мужчину, который нападал на женщин.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

Читай также: Осыпал жертву лепестками роз: полиция поймала киллера-романтика в Обухове

Как отмечается, в полицию поступили заявления о фактах нападения от жительниц Приирпенья, пострадавшие подробно описали приметы нападавшего. Им оказался 25-летний ранее судимый уроженец Черкасской области

“В 2013 году за совершение разбойного нападения молодой по приговору суда был лишен свободы сроком на 7 лет. От 2016 преступник находился в Ирпенском исправительном центре, где имел право свободно передвигаться“, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и пытался убить женщину.