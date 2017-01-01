Возле Одесской железной дороги нашли пять тысяч боеприпасов

Снаряды находились в 30 метрах от железнодорожных путей станции Сербка, их изъяли и уничтожили.

В Укрзализныце отмечают, что поезда задерживать не пришлось Железнодорожный информационный портал

Возле двух станций Одесской железной дороги обнаружили более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал в понедельник, 23 июля.

Согласно сообщению, 17 июля пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Одесской области нашли почти пять тысяч боеприпасов недалеко от станции Сербка. Снаряды находились в 30 метрах от железнодорожных путей, их изъяли и уничтожили.

В тот же день на станции Выгода при укладке тротуарной плитки на низкой пассажирской платформе тоже обнаружили артснаряды времен Второй мировой войны. Они находились на расстоянии 4 м от крайнего рельса пути.

В Укрзализныце отмечают, что поезда задерживать не пришлось.

Ранее в Краматорске на детской площадке мальчик нашел боевой снаряд. А в Чернигове при рытье котлована для прокладки коллектора обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны.

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