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В НАТО рассказали, зачем корабли прибыли в Одессу

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Визит свидетельствует о стремлении Альянса способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе.
В порт Одессы вошли корабли постоянной военно-морской группы НАТО
В порт Одессы вошли корабли постоянной военно-морской группы НАТО
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командующий соединения НАТО Боудевин Бутс сообщил, что Альянс намерен укреплять партнерские отношения с Украиной. Об этом он сказал на совместной с командующим группы НАТО Фрэнком Магински и главой представительства НАТО в Украине Александером Винниковым пресс-конференции в понедельник, 23 июля.

"Это уже третий визит группы кораблей НАТО в Украине после российской аннексии Крыма в 2014 году, что свидетельствует о поддержке Украины как важного партнера и основателя программы Партнерство ради мира. Этот визит также свидетельствует о стремлении НАТО способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе. Мы будем и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Украиной, которые отвечают интересам как союзников, так и партнеров", - отметил Бутс.

Он добавил, что корабли НАТО будут находиться в Одессе до 26 июля, а затем пройдут учения с кораблями ВМС Украины. "Это будут морские тренировки типа PASSEX, направленные на укрепление нашего сотрудничества на море, нашего взаимопонимания и нашей взаимодополняемости", - сказал он.

Напомним, шесть кораблей НАТО прибыли в Одессу 23 июля и будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля.

 

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Теги: НАТО, НАТО-Украина, Одесса, корабль, корабли, ВМС Украины, ВМС, порт
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Источник: korrespondent.net

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