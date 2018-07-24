В Запорожской области на взятке попался заммэра
Сотрудники Нацполиции задержали заместителя городского головы одного из городов Запорожской области за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 23 июля.
Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области. Установлено, что чиновник требовал $2 тысячи за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.
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Злоумышленника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Следователи открыли уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".
Заместитель мэра задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи.
Ранее мэра Старого Самбора, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.
А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.
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