В Запорожской области на взятке попался заммэра

Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области.

Чиновника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Пресс-служба Нацполиции Украины

Сотрудники Нацполиции задержали заместителя городского головы одного из городов Запорожской области за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 23 июля.

Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области. Установлено, что чиновник требовал $2 тысячи за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.

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Злоумышленника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Следователи открыли уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Заместитель мэра задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи.

Ранее мэра Старого Самбора, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.

А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.

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