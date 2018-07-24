Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожской области на взятке попался заммэра

Комментариев: 1
Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области.
Чиновника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки.
Чиновника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки.
Пресс-служба Нацполиции Украины

Сотрудники Нацполиции задержали заместителя городского головы одного из городов Запорожской области за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 23 июля.

Правоохранители задокументировали "схему" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области. Установлено, что чиновник требовал $2 тысячи за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок для осуществления предпринимательской деятельности на территории города.

Злоумышленника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Следователи открыли уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Заместитель мэра задержан, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи.

Ранее мэра Старого Самбора, районного центра Львовской области, задержали при попытке дачи взятки полицейским в размере 2 тысяч долларов.

А в Луганской области задержали во время получения 135 тысяч гривен взятки заместителя мэра Северодонецка и помощника депутата.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: коррупция, взятка, мэр, взятки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, задержание, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
MNI1957    24.07.2018, 00:05
Оценка:  0
MNI1957
очередной вбросс. воры воров не садят
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь