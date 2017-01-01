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Во Львове угарным газом отравились трое иностранцев и украинка

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В результате отравления угарным газом в больницы попали: гражданка Украины, жительница Днепра, и три гражданки Соединенных Штатов Америки.
Во Львове четыре человека отравились угарным газом
Во Львове четыре человека отравились угарным газом
Корреспондент.net
 
Во Львове в понедельник, 23 июля, угарным газом отравились четверо человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба городского совета.
 
"23 июля поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о том, что во Львове в квартире на ул. Замарстыновской, 24 (Шевченковский район) отравились угарным газом четыре человека", – говорится в сообщении.
 
В результате отравления в больницы попали: жительница Днепра 1956 года (8% карбоксигемоглобина), гражданка США 1982 года рождения и две девушки 2006 и 2010 года рождения (гражданки США).
 
Детей госпитализировали в больницу Охматдет. Количество карбоксигемоглобина в их организмах устанавливается.
 
В квартиру, в которой произошло отравление, перекрыли подачу газа, а причину отравления будут устанавливать.

В Ивано-Франковской области газом отравились восемь человек
 
Напомним, ранее во Львове из-за отравления угарным газом умерла 22-летняя иностранная туристка.

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Теги: Львов, жертвы, отравление, угарный газ
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Источник: korrespondent.net

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