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За неделю на водоемах Украины погиб 41 человек

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Спасатели зафиксировали в Украине более 1,5 тысячи чрезвычайных событий за неделю. За это время на водных объектах погиб 41 человек.
На воде в Украине за неделю погибли почти полсотни человек
На воде в Украине за неделю погибли почти полсотни человек
ГСЧС
 
На водоемах Украины за неделю, с 16 по 22 июля, погиб 41 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
За неделю спасатели зафиксировали в Украине более 1,5 тысячи чрезвычайных событий, на которых был спасен 51 человек.
 
"В течение недели на водных объектах погиб 41 человек", – говорится в сообщении.

В Украине за семь месяцев утонули 600 человек
 
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области мужчина утонул в Днестре, спасая троих детей.

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Теги: Украина, смерть, водоем, гибель
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Источник: korrespondent.net

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