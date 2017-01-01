За неделю на водоемах Украины погиб 41 человек

Спасатели зафиксировали в Украине более 1,5 тысячи чрезвычайных событий за неделю. За это время на водных объектах погиб 41 человек.

На воде в Украине за неделю погибли почти полсотни человек ГСЧС

На водоемах Украины за неделю, с 16 по 22 июля, погиб 41 человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За неделю спасатели зафиксировали в Украине более 1,5 тысячи чрезвычайных событий, на которых был спасен 51 человек.





В Украине за семь месяцев утонули 600 человек "В течение недели на водных объектах погиб 41 человек", – говорится в сообщении.

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