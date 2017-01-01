Итоги 23 июля: Вето на лес и корабли НАТО в Одессе

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 23 июля:



В Греции бушуют лесные пожары

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Два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение. Более 20 человек стали жертвами стихии. Пострадали 104 человека, 16 из них – дети. Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от столицы Греции.

Боевые корабли НАТО прибыли в Одессу

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Шесть кораблей НАТО прибыли в Одессу и будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 и 25 июля. В НАТО заявили, что визит кораблей свидетельствует о стремлении Альянса способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе.

В Турции началось строительство очередного участка Турецкого потока

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Дочерняя компания Газпрома South Stream Transport B.V. начала работы в прибрежной зоне Турции в рамках строительства газопровода Турецкий поток. Работы продлятся до двух месяцев. Параллельно продолжается морская укладка второй нитки газопровода.

Нафтогаз признали самым “рисковым“ госпредприятием

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Министерство финансов обнародовало перечень госпредприятий, с которыми могут быть связаны наибольшие фискальные риски.

Три из указанных предприятий находятся в сфере управления Кабинета министров –Нафтогаз Украины, Укрзализныця и Энергорынок. При этом, в сфере управления самого Нафтогаза находится еще одно предприятие с наибольшими фискальными рисками – Укртрансгаз.

Ученые создали самый быстрый двигатель в мире

Группа физиков из Университета Пердью (США) создала искусственный ротор, который можно считать самым быстрым в мире. Он представляет собой гантелевидную наночастицу, которая вращается в вакууме со скоростью 60 миллиардов оборотов в минуту.

Использовать данный ротор можно будет в качестве сверхчувствительного детектора, чтобы измерять гравитационную постоянную и определять плотность Земли.Также оказать пользу он может в изучении вакуума, или же квантовых явлений.

Порошенко ветировал закон против незаконной вырубки лесов

Президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала. Документ возвращен в Верховную Раду с предложениями главы государства.

По данным фискальной службы, с начала года выявлено контрабанды леса на 35 миллионов гривен, возбуждено 39 уголовных дел.