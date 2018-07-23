В ВСУ рассказали о новых потерях боевиков

За прошедшие сутки у боевиков еще четверо раненых.

Сепаратист "неаккуратно ходил и наступил на мину" facebook.com/ukrop.bc

На Донбассе в зоне ООС подорвался на мине боевик ДНР и еще четверо были ранены.

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Об этом в Facebook написал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц“.

“Утро начинается с хороших новостей. 23.07.18 пополнилась очередным дембелем, Пахомов Максим Спорт из Горловки. Неаккуратно ходил и наступил на мину в районе Доломитного“, - написал он.

Погибший боевик был родом из Горловки mil.gov.ua

Офицер также сообщил, что у боевиков четверо раненых, однако детали не уточнил.

Напомним, 17 и 18 июля украинские бойцы ОС на Донбассе ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

В то же время, военнослужащая ВСУ показала мощный удар украинских сил по позициям боевиков.