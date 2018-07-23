В ВСУ рассказали о новых потерях боевиков
На Донбассе в зоне ООС подорвался на мине боевик ДНР и еще четверо были ранены.
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Об этом в Facebook написал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан “Штирлиц“.
“Утро начинается с хороших новостей. 23.07.18 пополнилась очередным дембелем, Пахомов Максим Спорт из Горловки. Неаккуратно ходил и наступил на мину в районе Доломитного“, - написал он.
Офицер также сообщил, что у боевиков четверо раненых, однако детали не уточнил.
Напомним, 17 и 18 июля украинские бойцы ОС на Донбассе ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.
В то же время, военнослужащая ВСУ показала мощный удар украинских сил по позициям боевиков.