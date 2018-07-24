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В Харьковской области подросток всадил в себя нож на глазах у матери

Комментариев: 1
Инцидент произошел во время ссоры с родительницей. Подросток, вышедший из себя, нанес себе тяжкие телесные повреждения.
В пылу ссоры подросток нанес себе тяжкие телесные повреждения
В пылу ссоры подросток нанес себе тяжкие телесные повреждения
depositphotos.com

В Харьковской области подросток попытался покончить с собой во время ссоры с матерью. В припадке ярости он схватил нож и всадил его себе в грудь. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области. 

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Как выяснилось, 17-летний парень схватил кухонный нож и причинил себе телесные повреждения. Его доставили в Купянскую центральную районную больницу с проникающим ранением грудной клетки.

Следователем по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердичеве школьник зарезал женщину на улице. Перед этим гугглил “как убить человека“.

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Теги: Харьковская область, подросток, нож, телесные повреждения, попытка самоубийства
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Комментариев (1)
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 11:02
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Если б чуть повзрослее был, то кинул бы гранату. Сейчас так принято!
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