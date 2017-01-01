В Киевской области изъяли суррогата алкоголя на 10 млн

Контрафактный алкоголь был изъят в рамках спецоперации Акциз-2018.

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) и Нацполиции Украины на территории Сквирского района Киевской области изъяли 41 тонну фальсифицированного алкоголя стоимостью более 10 миллонов гривен.

Об этом сообщила пресс-службы управления ГФС в Киевской области.

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"По результатам принятых мер выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонна ориентировочной стоимостью свыше 10000000 гривен", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ходе обысков было изъято оборудование и орудия для массового фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции (конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машина для упаковки, веса).

Всего из незаконного оборота изъято товарно-материальные ценности на общую сумму более 13 млн гривен и передано на ответственное хранение.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по статье Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров. Уголовный кодекс Украины.

Как сообщалось 22 мая, в Николаеве в подпольном цеху изъяли 20 тонн суррогатного алкоголя.