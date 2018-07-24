В Запорожской области локомотив врезался в пассажирский состав
В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи произошло столкновение локомотива и пассажирского поезда. Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на собственного корреспондента. Из-за аварии уже более чем на полтора часа задерживается движение поезда №228 Киев-Бердянск, другие поезда следуют без задержек.
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Отмечается, что столкновение произошло на узловой станции при сцепке локомотива и . пассажирского поезда. У локомотива отказали тормоза, и тот врезался в пассажирский состав. Даже с учетом небольшой скорости движения силы удара хватило, чтобы у нескольких вагонов слетели водяные шланги. Внутри поезда слетели с верхних полок пассажиры, несколько человек обожглись горячими напитками.
Погибших в результате инцидента нет, на станцию прибыла скорая, чтобы оказать медицинскую помощь пассажирам, получившим ожоги.
Движение поезда задержано до составления акта.
Напомним, ранее в Николаевской области уволили двоих сотрудников железной дороги, которые скрыли гибель женщины под колесами поезда, спрятав тело погибшей в лесополосе.