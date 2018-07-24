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Во Львов прибыли первые б/у трамваи из Германии

Комментариев: 4
Один трамвай обошелся городу в 800 тысяч евро.
Трамваи смогут после прохождения всех юридических процедур
Трамваи смогут после прохождения всех юридических процедур
city-adm.lviv.ua

Во Львов 23 июля прибыли первые три подержанных трамвая из Германии, 24 числа в горсовете ожидают получить еще три. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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По словам заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Андрея Билого, после прохождения всех юридических процедур трамваи смогут начать курсирование на маршрутах.

“Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждый месяц, чтобы в октябре город получил уже все 30 единиц. Сейчас немецкие трамваи находятся на территории трамвайного депо в так называемой организационно-таможенной зоне. После прохождения процедуры растаможивания проведем замену тележек. Также необходимо получить сертификацию, согласно украинскому законодательству. И только после прохождения всех этих процедур трамваи смогут начать свою работу на маршрутах“, - сообщил Билый.

Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждый месяц
Следующие партии будут поступать по 8 единиц каждый месяц
city-adm.lviv.ua
Трамваи также ожидают замены тележек и сертификации
Трамваи также ожидают замены тележек и сертификации
city-adm.lviv.ua

Отмечается, что стоимость одного старого немецкого трамвая становит 800 тысяч евро.

Напомним, в феврале власти Киева предложили вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоростной трамвай, который соединит железнодорожные и трамвайные пути в одну систему.

 

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Теги: Львов, трамваи, старые трамваи, Tatra K-T4D, Германия
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Комментариев (4)
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Dmitriy7    24.07.2018, 11:20
Оценка:  0
Dmitriy7
это шутка? у вас там виталька увлёкся))я помню когда на донецк на езжали за закупку мазов(автобусов для города)белоруских )и напрягали покупать львовские Лазы)а тут хлам из германии-это точно чувствуют что им край -рвут бля и мечут)сцуко
Stargazer    24.07.2018, 11:16
Оценка:  0
Stargazer
Только мне показалось что они жутко убогие?
d_fed    24.07.2018, 11:13
Оценка:  +1
d_fed
бляяяяяяя, наши во Львове делают намного лучше а мы покупаем такие же как сами спихаем) красавцы, шо сказать)
Peyot    24.07.2018, 10:56
Оценка:  +1
Peyot
На евробляхах?)))))
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