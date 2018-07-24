Финансовый цейтнот: тарифный "геноцид", девальвация или дефолт?

Уже этой осенью Украина может почувствовать, что опоздала с выполнением обязательств перед международными кредиторами. Что ждет экономику Украины?

Украинское правительство должно выполнить собственное решение более чем годовалой давности и поднять тарифы на газ для населения до рыночного уровня depositphotos.com

Уже этой осенью Украина может почувствовать, что опоздала с выполнением обязательств перед международными кредиторами.

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Правительство не прислушалось к советам инвесторов, сотрудничество с МВФ следует возобновить до начала сезона летних отпусков, поскольку предвыборная осень будет не лучшим временем для этого.

Без этого сотрудничества справиться с пиковыми выплатами внешнего долга в этом и последующих двух годах Киеву вряд ли удастся.

В июле ключевые бизнес-ассоциации - Американская торговая палата, ЕБА, Союз украинских предпринимателей, инвестиционные фонды Horizon Capital и Dragon Capital - призвали правительство договориться о приезде миссии фонда до сезона отпусков, а не откладывать выполнение обязательств и возобновление сотрудничества с МВФ на осень, когда к острым проблемам добавится и вопрос бюджета.

“В этом случае процесс может затянуться до 2019 года. Это год выборов, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. Тогда стране грозит дефолт“, - заявил президент ЕБА и исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Он отметил, что к концу следующего года Украина должна отдать 6 млрд долларов долга. При этом экономика замедляется и не сможет дать этих средств, а использование резервов Национального банка для выплаты долгов обернется девальвацией гривны.

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В начале июля ряд украинских СМИ обнародовали прогнозы НБУ. Согласно этим документам, в случае, если сотрудничество с МВФ так и не возобновят, курс гривны на конец года может составить 31,8 грн за доллар. Если к этому добавить падение цен на металл на мировых рынках (а такое вполне может произойти из-за защитных действий США, особенно в отношении Китая), то курс может достичь 40,8 грн за доллар.

Нацбанк не подтвердил, но и не опроверг наличие таких прогнозов. Там заявили, что рассматривают различные варианты развития экономической ситуации, но пока придерживаются базового прогноза (28,5 грн за доллар на конец 2018 года) и считают, что сотрудничество с МВФ можно возобновить, чтобы получить 2 млрд долларов.

Но для этого украинское правительство должно выполнить собственное решение более чем годовалой давности и поднять тарифы на газ для населения до рыночного уровня, что некоторые обозреватели уже называют “тарифным геноцидом“. А также - сократить дефицит бюджета, который растет в том числе и из-за больших расходов на коммунальные субсидии.

Министерство экономики заложило в свои прогнозы социально-экономического развития страны 18% подорожания газа для населения до конца 2018 года. В НБУ оценивают его в 25% в этом году, а в следующем - еще на 15%.

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В инфляционном отчете за второй квартал эксперты НБУ предусматривают инфляцию именно из-за повышения цен на газ для населения, а следовательно, подорожания коммунальных услуг.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман высказывается по этому вопросу достаточно осторожно. С одной стороны, он утверждает, что однозначно “не хочет повышать цены на газ“. С другой - не исключает, что это может быть “вынужденным шагом“.

Он напомнил, что в последующие 5 лет Киев должен вернуть кредиторам 33 млрд долларов. В противном случае, то есть при дефолте, по словам премьера, “фактически все, что мы накопили: динамику, которая будет и дальше расти, это может все обнулиться, а еще, не дай бог, уйти в минус“.

В последние дни мая правительство продлило действие постановления №187, которое еще с лета 2017 года зафиксировало цену на газ для населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров без НДС.

Срок действия этого постановления - до 1 августа. К этому времени правительство должно либо продлить действие постановления, либо поднять цену.

Цена на газ для населения остается неизменной с апреля прошлого года. За год до этого, в апреле 2016 года, правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе импортного паритета.

Рыночную цену на газ должны были посчитать до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, поскольку тогда бы тарифы могли существенно возрасти, а в сентябре правительство решило отложить дату публикации новой цены. После этого правительство только продлевало действие соответствующего постановления.

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Решать этот вопрос осенью может быть уже поздно, поскольку “окно возможностей“ для этого быстро закрывается из-за приближения выборов, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, одним из признаков этого является рост расходов, а следовательно, дефицита бюджета с запланированных 3 млрд грн до 4 млрд грн за “популизм в головах политиков“.

Экономист обращает внимание, что без возобновления сотрудничества с МВФ, Украина не только не сможет рассчитывать на деньги Всемирного банка и ЕС, но и будет иметь проблему с тем, чтобы получить какие-то средства от других кредиторов. Если же таковые и найдутся, то цена займа для Украины вряд ли будет меньше 9% годовых, тогда как МВФ и Всемирный банк одалживают под около 3%.

Другим выходом могло бы быть сокращение расходов бюджета, но, говорит Олег Устенко, “вряд ли политики на пике политического цикла будут сокращать расходы“. И сокращать можно только так называемые незащищенные статьи бюджета, которых не так уж и много. Например, капитальные инвестиции. Но и это обернется негативными последствиями, особенно, учитывая состояние украинской инфраструктуры.

Из-за промедления с реформами у правительства остается немного вариантов для выплаты долгов, и все они имеют свои недостатки.

Повышение цен на газ для населения откроет доступ к деньгам МВФ и других кредиторов, но вызовет крайне негативную реакцию электората.

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Выплата долгов из резервов Нацбанка угрожает финансовой турбулентностью.

Девальвация гривны, которая на время даст рост доходов бюджета и уменьшение дефицита, так же не понравится избирателям, потому что в очередной раз обесценит их доходы.

Привлечение деньги не от кредиторов, а от инвесторов требует большего времени и изменения бизнес-климата, в том числе и через реальные достижения в борьбе с коррупцией.

Поэтому, говорит эксперт, в последующие полгода-год кризиса не избежать, если не будут найдены ответы на проблемы с долгами, инвестициями и реформами.

О закрытии “окна возможностей“ говорят и в Национальном банке, где невозобновление сотрудничества с МВФ называют среди главных рисков для экономики:

“Промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020“.

Пока же НБУ продолжает выплачивать долги из своих резервов. Поэтому, по итогам июня, они уже сократились до 18 млрд долларов.

За предыдущую неделю гривна потеряла к доллару 21 копейку, а к евро - 32 копейки.

Ранее Гройсман заявил что правительство работает с Международным валютным фондом по вопросу цен на газ. Но несмотря на требование МВФ о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню, будет учитываться реальная ситуация с неплатежеспособностью населения.

