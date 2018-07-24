В Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн грн
Декана и заведующую лабораторией Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой задержали 18 июля сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой. Они вымогали у трех абитуриентов 5 тысяч долларов США. За эти деньги работники образования обещали помочь поступить в учебное заведение.
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По состоянию на 24 июля обе фигурантки коррупционного скандала остаются на свободе. Супруга действующего ректора, заведующая лабораторией концертной практики Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный. Декан вокального факультета Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен и со вчерашнего дня вновь выходит на работу.
Об этом сообщает Думская.
Задержали фигурантов во время получения взятки. Кроме 5 тысяч долларов США, которые подозреваемые получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли четыре конверта, на которых были написаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 грн.
"Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США", — уточнил начальник областного следственного управления Сергей Шайхет.
Как сообщалось, в среду, 18 июля, полиция задержала трех работников ВУЗов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения взяток.
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