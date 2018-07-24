В Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн грн

Декан вокального факультета Валентина Мусиенко-Репская с 23 июля вновь вышла на работу.

Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен dumskaya.net

Декана и заведующую лабораторией Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой задержали 18 июля сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой. Они вымогали у трех абитуриентов 5 тысяч долларов США. За эти деньги работники образования обещали помочь поступить в учебное заведение.

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По состоянию на 24 июля обе фигурантки коррупционного скандала остаются на свободе. Супруга действующего ректора, заведующая лабораторией концертной практики Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный. Декан вокального факультета Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен и со вчерашнего дня вновь выходит на работу.

Об этом сообщает Думская.

Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный dumskaya.net

Задержали фигурантов во время получения взятки. Кроме 5 тысяч долларов США, которые подозреваемые получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли четыре конверта, на которых были написаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 грн.

"Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США", — уточнил начальник областного следственного управления Сергей Шайхет.

Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США od.npu.gov.ua

Взяточниц задержали 18 июля od.npu.gov.ua

Как сообщалось, в среду, 18 июля, полиция задержала трех работников ВУЗов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения взяток.