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В Одессе пойманную на взятке декана консерватории выпустили под залог 1,5 млн грн

Комментариев: 7
Декан вокального факультета Валентина Мусиенко-Репская с 23 июля вновь вышла на работу.
Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен
Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен
dumskaya.net

Декана и заведующую лабораторией Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой задержали 18 июля сотрудники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с прокуратурой. Они вымогали у трех абитуриентов 5 тысяч долларов США. За эти деньги работники образования обещали помочь поступить в учебное заведение.

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По состоянию на 24 июля обе фигурантки коррупционного скандала остаются на свободе. Супруга действующего ректора, заведующая лабораторией концертной практики Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный. Декан вокального факультета Валентина Мусиенко-Репская была выпущена под залог в 1,5 млн гривен и со вчерашнего дня вновь выходит на работу.

Об этом сообщает Думская.

Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный
Татьяна Алейникова-Сокол ушла на больничный
dumskaya.net

Задержали фигурантов во время получения взятки. Кроме 5 тысяч долларов США, которые подозреваемые получили в качестве неправомерной выгоды, правоохранители изъяли четыре конверта, на которых были написаны фамилии других абитуриентов. Внутри конвертов находились 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 грн.

"Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США", — уточнил начальник областного следственного управления Сергей Шайхет.  

Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США
Такса за поступление в вуз составляет от 1,5 до 2 тыс. долларов США
od.npu.gov.ua

Взяточниц задержали 18 июля
Взяточниц задержали 18 июля
od.npu.gov.ua

Как сообщалось, в среду, 18 июля, полиция задержала трех работников ВУЗов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения взяток. 

 

 

 

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Теги: ВУЗ, взятки, коррупция, Одесса
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Комментариев (7)
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Ліsа    24.07.2018, 12:30
Оценка:  0
Ліsа
Потомушо ВЗЯТОЧНИК - єто звучит гордо. ))
krolikoff_net    24.07.2018, 12:31
Оценка:  -2
krolikoff_net
Потому что кадры надо омолаживать чаще .
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 12:47
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Там в теме про закупку трамваев какой-то аншлаг! Настоящая битва на Курской дуге! Все ждут Вас! Без Вас, сударыня, там пусто и постно...
Да пребудет с Вами Сила!!!
Ліsа    24.07.2018, 12:32
Оценка:  +1
Ліsа
побрякушками обвешаны, как елки. в золоте.
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 11:53
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Алейникова-Сокол и Мусиенко-Репская. Потрясающе! Настоящая богема с национальным колоритом! Наверняка они даже в быту общаются на французском. ))))
krolikoff_net    24.07.2018, 12:30
Оценка:  -2
krolikoff_net
Мировой чемпион по коррукпции - ваша россия. Поделитесь инфой про ваших мусиенок и репских. Начать можете с серебряков и двигаться дальше мерным шагом.
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 12:36
Оценка:  0
Фарабунда_Марти
Так Севастополь и Крым - всё-таки Россия по Вашему разумению? )))
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