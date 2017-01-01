Расширен список программы Доступные лекарства

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.

В 2018 году на программу Доступные лекарства выделили миллиард гривен УНИАН

Министерство здравоохранения утвердило предварительный реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой будут получать в аптеках по рецепту врача уже в следующем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В обновленный перечень вошел 261 препарат от 46 производителей. В списке представлены 18 украинских производителей и 28 иностранных.

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Также отмечается, что сейчас определяется точное количество препаратов, которые будут полностью бесплатными для пациентов. 35 препаратов уже согласованы и точно попадают в новый реестр, а еще 30 - могут добавиться, если в течение пяти дней производители пересмотрят свои ценовые предложения.

В Минздраве также напомнили, что реестр лекарств, стоимость которых возмещается государством по программе Доступные лекарства, пересматривается два раза в год - в январе и июле.

Напомним, программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. В прошлом году из бюджета на ее реализацию выделили 700 млн гривен, а в 2018 - предусмотрен 1 млрд гривен.

Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или с существенной скидкой.

Ранее, в феврале, Минздрав утвердил реестр препаратов программы Доступные лекарства, которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой.