В Киеве уголовник порезал женщину

Нападение произошло в Святошинском районе столицы. Преступник задержан, ему грозит до семи лет тюрьмы.

В Киеве мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений и был задержан telegraf.ua

В Святошинском районе Киева произошло разбойное нападение на женщину. Об этом сообщает Национальная полиция Киева. Задержан мужчина.

Как отмечается, в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Василия Верховинца на прохожую напал неизвестный с ножом. На вызов выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

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Работники полиции выяснили, что женщина возвращалась домой и не заметила мужчину, который подошел со спины. Злоумышленник схватил ее и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Когда киевлянка пыталась вырваться, нападающий несколько раз ударил ее ножом, а потом забрал сумку и скрылся.

Пострадавшую с резаными ранами тела и рук доставили в больничное учреждение. Ей оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе отработки территории правоохранители разыскали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы.

“Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества”, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Киевом задержали мужчину, нападавшего на женщин.