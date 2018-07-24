Авиация ООС готова дать ответ на угрозу с моря - Минобороны

О готовности свидетельствуют время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели.

Авиация операции Объединенных сил готова дать адекватный ответ на любую угрозу с моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Указывается, что в Объединенных силах постоянно проводят мероприятия по подготовке всех составляющих сектора безопасности и обороны, осуществляют проверки боевой готовности всех элементов оперативного построения.

“В Объединенных силах знают угрожающие направления, на которые спланированы определенные силы и средства“, - говорится в сообщении.

Авиация ВСУ над морем 0:00 / 01:38

Подчеркивается, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели в ходе очередной проверки авиации ООС, которая предназначена к действиям в Приморском направлении, показали готовность адекватного ответа на угрозу с моря.

Напомним, 14 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставка вертолетов компании Airbus Helicopters может усилить операционные возможности сектора безопасности Украины.

Ранее, 13 июня, командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что украинские военные на Донбассе в случае необходимости могут применить боевую авиацию.