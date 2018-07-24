Стоит ли спать днем: советы Супрун

И.о Министра Здравоохранения Украины Ульяна Супрун поделилась своими соображениями о целесообразности и пользе дневного сна.

Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, полезно ли спать днем и как правильно организовывать дневной отдых. Советами чиновница поделилась на своей странице в Facebook.

Супрун отметила, что сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может дать заряд энергии, как после полноценного ночного сна.

Тем не менее, Супрун советует не делать дневной отдых слишком длительным. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы спите полноценно.

Читай также: Расширен список программы "Доступные лекарства"

“Если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм компенсирует это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, что может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность.“, - пишет Супрун.

Кроме того, длительное дрема посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный “сбой”. Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

Супрун советует каждому быть внимательным к своему организму. Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности от всех причин.

В таком случае лучше проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти дообследования.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как уменьшить количество сахара в своем рационе.