В Индонезии родился двуликий ребенок с двумя мозгами
В Индонезии появился на свет необычный ребенок, у которого два лица и два мозга, помещенных в одной голове. Данная патология является исключительной редкостью. В мире рождается один такой ребенок на 250 000 случаев. О необычном младенце сообщает Daily Mail.
Сейчас ребенку два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги. Но из-за того, что брат-близнец мальчика не смог развиться утробе, у ребенка деформирована голова.
Читай также: В Днепропетровской области родился рекордно крупный ребенок
Специалисты полагают, что жизнь необычного малыша под угрозой, ведь из-за сосуществования двух мозгов в одной голове , там скапливается излишняя жидкость. Медики признались родителям, что не могут ничем помочь. Малыш остается в больнице, стен которой не покидал с момента своего рождения.
По словам матери, ей посоветовали обратиться в больницу в Джакарте, где работают первоклассные хирурги и есть хорошее оборудование.
Напомним, ранее сообщалось, что в Индии родился младенец с внешностью пришельца. Мать отказалась кормить ребенка.