В Индонезии родился двуликий ребенок с двумя мозгами

Малышу сейчас два месяца. Медики сказали родителям, что ничем не могут помочь.

В Индонезии появился на свет необычный ребенок, у которого два лица и два мозга, помещенных в одной голове. Данная патология является исключительной редкостью. В мире рождается один такой ребенок на 250 000 случаев. О необычном младенце сообщает Daily Mail.

Сейчас ребенку два месяца. У него одно тело, две руки и две ноги. Но из-за того, что брат-близнец мальчика не смог развиться утробе, у ребенка деформирована голова.

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Специалисты полагают, что жизнь необычного малыша под угрозой, ведь из-за сосуществования двух мозгов в одной голове , там скапливается излишняя жидкость. Медики признались родителям, что не могут ничем помочь. Малыш остается в больнице, стен которой не покидал с момента своего рождения.

По словам матери, ей посоветовали обратиться в больницу в Джакарте, где работают первоклассные хирурги и есть хорошее оборудование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии родился младенец с внешностью пришельца. Мать отказалась кормить ребенка.