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В сквере Одессы нашли труп мужчины

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Очевидцы утверждают, что мужчина сидел в сквере с вечера.
Полицейские говорят об алкогольном или наркотическом отравлении
Полицейские говорят об алкогольном или наркотическом отравлении
dumskaya.net

Утром во вторник, 24 июля, в Старобазарном сквере Одессы обнаружили тело мертвого мужчины.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на полицию.

Звонок на спецлинию 102 поступил примерно 10:40. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Очевидцы рассказали изданию, что парень сидел в сквере с вечера.

"Утром был на газоне возле памятника, уже едва живой, кофейники ему дали кофе, полили водой, он немного пришел в себя, пересадили под дерево. Там вызвали скорую. Он назвался Сергеем", – рассказали очевидцы.

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Утверждается, что скорая приехала, врачи осмотрели мужчину, измерили давление, спросили, готов ли госпитализироваться. Он промычал что-то нечленораздельное. Молодой врач из скорой сказал: "Вот видите, он отказывается от госпитализации". А в 10:30 вызвали уже полицию на освидетельствование. Он был уже мертв. Полицейские говорят об алкогольном или наркотическом отравлении, – пишет издание.

Как сообщалось в апреле, в Харькове под мостом на площади Файербаха нашли мешок с телом мертвого мужчины. В одежде погибшего нашли документы, по которым была установлена его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения.

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Теги: смерть, Одесса, фото, полиция, мужчина, умер
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