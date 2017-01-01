В Коблево над отдыхающими пролетел вертолет ВСУ

Боевые вертолеты патрулировали береговую линию на предельно низкой высоте.

Отдыхающие не очень были удивлены появлением вертолета obozrevatel.com

В Николаевской области над пляжем в Коблево отдыхающие засняли вертолет Вооруженных сил Украины, который пролетел на низкой высоте.

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Об этом сообщает Обозреватель.

На кадрах видно, как вертолет на небольшой скорости пролетает над головами отдыхающих, при этом сами люди, казалось, не очень были удивлены полету “вертушки“.

Напомним, 3 июля в Мариуполе над городским пляжем Песчанка прямо над головами отдыхающих пролетел вертолет ВСУ.

Ранее, 3 июня, над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел на предельно малой высоте.

Позднее, представитель пресс-службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский заявил, что штурмовик участвовал в военных тренировках и отрабатывал упражнения.