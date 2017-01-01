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На Черниговщине грабители пытали священника и его жену

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Преступники требовали 10 тысяч долларов.
Преступникам удалось скрыться
Преступникам удалось скрыться
depositphotos.com

В селе Локнистое Менского района Черниговской области неизвестные напали на дом священника УПЦ.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской и Новгород-Сиверской епархии УПЦ МП.

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Грабители сломали окно и проникли в дом, где в это время находились протоиерей Стефан Гавий, его жена и 6-летний внук. Ребенка закрыли в соседней комнате, а священника с женой связали, пытали слезоточивым газом, избивали и требовали деньги.

По словам священника, грабители требовали 10 тысяч долларов, о якобы наличии которых им сообщил наводчик, однако все, что нашлось в доме, - 11 тысяч гривен и сережки.

Грабители сбежали на принадлежавшем священнику ВАЗ-2106, который позже бросили в Чернигове.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, продолжается следствие.

Как сообщалось 19 июня, грабители убили сторожа храма УПЦ в Мелитополе.

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Теги: священник, грабители, Черниговская область
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