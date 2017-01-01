Массовая задержка пенсий в Украине: в Укрпочте объяснили ситуацию

В компании заявляют, что в задержке выплаты пенсий нет их вины.

Пенсионерам задерживают выплаты вот уже пятый день. Укрпочта объяснила сбой со сроками выплаты пенсий “техническими задержками“ со стороны Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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“Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий“, - сказано в сообщении.

Там отмечают, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

“Укрпочта своевременно будет уведомлять клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля“, - пишут в ведомстве.

При этом, на сайте Пенсионного фонда Украины нет информации ни о задержках пенсий, ни позиции ПФУ по этому поводу.

Пенсионеры возмущены задержками, многие уже остались без копейки денег.

“Два дня не могу получить пенсию. Сходила в отделение Пенсионного фонда, там сказали, что деньги пока не поступили, нужно подождать. У меня пенсия всего 1,5 тысячи гривен. Даже небольшие задержки - проблема, так как нужно не только еду, но и лекарства покупать“, - рассказала пенсионерка Валентина Лукьянова из Киевской области, уточняет Страна.

Как сообщалось 2 июля, суд отказал Азарову в украинской пенсии.