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Массовая задержка пенсий в Украине: в Укрпочте объяснили ситуацию

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В компании заявляют, что в задержке выплаты пенсий нет их вины.
Люди ждут пенсий
Люди ждут пенсий
korrespondent.net

Пенсионерам задерживают выплаты вот уже пятый день. Укрпочта объяснила сбой со сроками выплаты пенсий “техническими задержками“ со стороны Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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“Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным Фондом Украины выплаты пенсий“, - сказано в сообщении.

Там отмечают, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

“Укрпочта своевременно будет уведомлять клиентов о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля“, - пишут в ведомстве.

При этом, на сайте Пенсионного фонда Украины нет информации ни о задержках пенсий, ни позиции ПФУ по этому поводу.

Пенсионеры возмущены задержками, многие уже остались без копейки денег.

“Два дня не могу получить пенсию. Сходила в отделение Пенсионного фонда, там сказали, что деньги пока не поступили, нужно подождать. У меня пенсия всего 1,5 тысячи гривен. Даже небольшие задержки - проблема, так как нужно не только еду, но и лекарства покупать“, - рассказала пенсионерка Валентина Лукьянова из Киевской области, уточняет Страна.

Как сообщалось 2 июля, суд отказал Азарову в украинской пенсии.

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Теги: пенсии, Укрпочта
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