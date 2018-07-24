Убили и закопали: в Херсонской области нашли мертвым пропавшего судью

Мужчину убил его знакомый, после чего вывез тело в лес и закопал, рассказали в полиции.

Анатолий Гордимов был убит из огнестрельного оружия и закопан sud.ua

В Херсонской области нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова. Мужчина пропал без вести в апреле 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

О том, что Гордимов исчез, в полицию сообщили его коллеги. По их словам, Гордимов месяц не отвечал на телефонные звонки, соседи его тоже не встречали. Судья проживал один в квартире в Корабельном районе.

Читай также: Убийство Ноздровской: Россошанскому изменили подозрение

Гордимова нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

“Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения“, - сообщил в.и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

Убийца похитил автомобиль своей жертвы, чтобы вывезти тело и закопать. После этого преступник уехал.

Напомним, ранее ГПУ сообщала, что в Киеве выросло количество умышленных убийств.

Гордимова нашли закопанным в лесу od.npu.gov.ua

В полиции добавили, что в настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Открыты уголовные производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство), ч.1 ст.185 УК Украины (Кража), ч.1 ст.263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст.289 УК Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Издание Эспрессо приводит справку об убитом: Анатолий Гордимов до 2016 года был судьей ликвидированного Днепровского районного суда Херсона. Карьеру судьи он начал в 1998 году. 22 сентября 2016 года Гордимов ушел в отставку. В марте 2018 года он претендовал на пост члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого количества голосов.