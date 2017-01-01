В Киевской области от кори умер двухлетний ребенок

С начала года от осложнений кори в Украине умерло 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

В Киевской области от кори скончался ребенок в возрасте год и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Ведомство также приводит статистику за период заболевания корью за а период 16-22 июля. По данным Минздрава, за это время корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. В Минздраве отмечают, что это на 3,1% больше чем на предыдущей неделе..

Больше всего людей заболели корью во Львовской (4989 человек), Закарпатской (2890 человек), Ивано-Франковской (2596 человек), Одесской (2063 человека), городе Киеве (1854 человека) и Тернопольской (1388 человек) областях.

“За отчетную неделю от кори умер ребенок возрастом 1 год и 10 месяцев в Киевской области. Всего с начала года от осложнений кори умерло тринадцать человек: девять детей и четверо взрослых”, - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля в Винницкой области из-за кори закрыли детский лагерь.