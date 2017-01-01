В Тернополе возле ТЦ мужчина стрелял по прохожим
Полиция задержала 24-летнего жителя Тернополя, который открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета вблизи торгового центра Орнава.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.
По словам двух парней, которые обратились в полицию, возле них остановился автомобиль и из салона неизвестный начал стрелять. К счастью, ни в кого пули не попали.
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Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, молодые люди подошли к водителю за объяснениями. Вместо оправданий, водитель брызнул одному из парней слезоточивым газом, нанес несколько ударов и скрылся.
Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам.
Водителя вскоре задержали правоохранители, у него обнаружили пневматический пистолет. В полиции отметили, что нападавший уже имеет проблемы с законом и был ранее судим. На данный момент возбуждено уголовное производство.
Ранее сообщалось, в центре Львова на площади Рынок неизвестный выстрелил в уличную скрипачку, девушка госпитализирована с ранением ноги.
До этого, 16 июля, возле столичного Ботанического сада по улице Тимирязевской произошел конфликт со стрельбой из-за неработающего терминала.