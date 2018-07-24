Начальника 46-го центра обеспечения в Одессе лишили званий

Также ответственное лицо лишается права на пенсионное обеспечение и на пользование услугами медицинских учреждений Минобороны.

Сумма убытков в результате хищения топлива составляет более 6,4 млн гривен Getty Images

Министр обороны Степан Полторак лишил всех офицерских званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения в Одессе Евгения Короля по итогам проведенной там проверки.

Об этом он сообщил во время брифинга, передают Українськi Новини.

“Я принял решение лишить воинского звания полковника. При этом он лишается всех офицерских званий“, - сказал Полторак .

Материалы по результатам проверки, в ходе которой была обнаружена нехватка более 200 тонн дизельного топлива и ряд других нарушений, переданы в военную прокуратуру.

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“Я считаю действия руководства 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как предательство Вооруженных сил Украины и предательство военных, которые сегодня выполняют боевые задачи“, - сказал министр.

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ полковник Дмитрий Марченко сообщил, что предварительная сумма убытков в результате хищения топлива со складов 46-го Объединенного центра обеспечения составляет более 6,4 млн гривен.

Как сообщалось ранее, комплексная комиссия Министерства обороны также обнаружила несколько тонн непригодного для употребления продовольствия на складе 46-го объединенного центра обеспечения в Одессе.

Как сообщалось 20 июля, комиссия Министерства обороны Украины обнаружила в Киеве 187 тонн некачественных консервов для военнослужащих.